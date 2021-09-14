«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

Сегодня, 14 сентября, состоится матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».
Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Помогать ему будут ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Томас Леонар.
В группе F, помимо «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед», также сыграют испанский «Вильярреал» и итальянская «Аталанта».
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В лигочемпионском финале прошлого сезона «аристократы» переиграли «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.
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