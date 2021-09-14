Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда перешёл в литовский клуб «Судува»

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда перешёл в литовский клуб «Судува»
Комментарии

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда перешёл в литовский клуб «Судува». Об этом сообщила пресс-служба литовской команды в своём «инстаграме».

Напомним, 12 февраля 2021 года японский полузащитник покинул «Портимоненсе» спустя неделю после подписания контракта. В ходе своей карьеры Хонда выступал также за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло», «Ботафого» и играл на родине за «Нагою Грампус».

С 2008 по 2018 год вызывался в сборную. С 2010 по 2013 год Кейсуке защищал цвета московского ЦСКА. С армейцами он стал чемпионом России, завоевал два Кубка и Суперкубок страны. Также полузащитник становился чемпионом Азербайджана в составе «Нефтчи», за который выступал с марта 2021 года.

Новость по теме
Стали известны причины срыва перехода Кастильехо из «Милана» в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021