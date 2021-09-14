Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда перешёл в литовский клуб «Судува»
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Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда перешёл в литовский клуб «Судува». Об этом сообщила пресс-служба литовской команды в своём «инстаграме».
Напомним, 12 февраля 2021 года японский полузащитник покинул «Портимоненсе» спустя неделю после подписания контракта. В ходе своей карьеры Хонда выступал также за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло», «Ботафого» и играл на родине за «Нагою Грампус».
С 2008 по 2018 год вызывался в сборную. С 2010 по 2013 год Кейсуке защищал цвета московского ЦСКА. С армейцами он стал чемпионом России, завоевал два Кубка и Суперкубок страны. Также полузащитник становился чемпионом Азербайджана в составе «Нефтчи», за который выступал с марта 2021 года.
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