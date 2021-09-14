Магуайр прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в игре с «Янг Бойз»

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал комментарий после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз». «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, пропустив решающий гол на 95-й минуте встречи.



«Это первая игра в группе. У нас есть много матчей, в которых мы можем исправить ситуацию, и мы должны это сделать. Мы постараемся набрать три очка в нашей следующей игре и набрать после этого ритм.



Мы хорошо начали второй тайм. Я думаю, что замены помогли нам намного лучше защищаться при навесах. Четырём защитникам было действительно тяжело контролировать штрафную площадь. У «Янг Бойз» не было серьёзных моментов. Жалко пропускать в концовке матча.



Это футбол. Люди совершают ошибки, поэтому мы не виним Лингарда. Я уверен, что каждый на этом поле сегодня совершил ошибку. Уверен, что Джесси возьмёт себя в руки», — цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.



Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет дома «Вильярреал». Матч состоится 29 сентября.