Сульшер высказался после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче с «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз». «Красные дьяволы» потерпели поражение — 1:2, пропустив решающий гол на 95-й минуте встречи.



«Касание Ван-Биссаки было слишком сильным. Он получил мяч, но полетел дальше. Трудно спорить с решением арбитра", — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.



Сульшер также рассказал, зачем заменил Роналду и Фернандеша.



«К тому моменту было сыграно больше 70 минут матча, а они много пробежали в субботу и сегодня. Нам был нужен опыт Матича, чтобы держать мяч и ноги Лингарда», — сказал норвежский специалист.



Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет дома «Вильярреал». Матч состоится 29 сентября.