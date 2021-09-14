«Лилль» и «Вольфсбург» не забили голов
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Сегодня, 14 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лиллем» и немецким «Вольфсбургом». Команды встречались на стадионе «Пьер-Мору» во Франции. Главным арбитром встречи был голландец Данни Маккели. Ему помогали ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Команды победителя не выявили. Матч закончился со счётом 0:0.
На 50-й минуте после просмотра VAR арбитр отменил гол канадского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.
На 63-й минуте матча защитник «Вольфсбурга» американец Джон Энтони Брукс был удалён за получение второй жёлтой карточки.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».
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