Семак объяснил решение сыграть в трёх центральных защитников в матче с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение сыграть в трёх центральных защитников в стартовом матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Почему сыграли в три центральных защитника? Потому что анализировали игру «Челси». «Челси» любит играть флангами. Естественно, для нас было важно сыграть сегодня хорошо в обороне. Свои моменты у нас были, но забить не получилось. В принципе, сыграли в обороне более-менее нормально. Пока не рассматриваем эту тактику основной.

Многие игроки привыкли играть в Лиге чемпионов при болельщиках. Конечно, игрокам это приятно. Спасибо болельщикам «Челси» и нашим болельщикам за поддержку и атмосферу, которая царила. Футбол — это праздник, а Лига чемпионов — тот турнир, в котором ты получаешь огромное удовольствие. Хотелось бы ещё набирать больше очков, а в остальном ощущения самые приятные», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.