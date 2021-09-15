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«Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»

«Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»
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«Легия» разместила рекламные баннеры на нескольких торговых центрах Москвы перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком». Соответствующие фотографии разместила пресс-служба польского клуба в своём «твиттере».

«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – написали представители «Легии».

В 2011 году «Спартак» проиграл «Легии» в квалификации Лиги Европы. В Польше команды сыграли вничью 2:2, а в России красно-белые проиграли со счетом 2:3 и покинули турнир.

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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