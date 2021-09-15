Фанаты «Спартака» ответили оскорбительным баннером на перфоманс от «Легии»

Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительный баннер на фоне перфоманса от «Легии» перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы. Соответствующая фотография появилась в телеграм-канале «OFNEWS / Новости Околофутбола».
Напомним, ранее «Легия» разместила рекламные баннеры на нескольких торговых центрах Москвы. «Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – написали представители «Легии».
В 2011 году «Спартак» проиграл «Легии» в квалификации Лиги Европы. В Польше команды сыграли вничью 2:2, а в России красно-белые проиграли со счетом 2:3 и покинули турнир.
Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
- 15 сентября 2021
-
14:36
-
14:30
-
14:14
-
14:11
-
14:06
-
13:42
-
13:39
-
13:29
-
13:23
-
13:17
-
13:12
-
12:59
-
12:33
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:54
-
11:37
-
11:33
-
11:32
-
11:21
-
11:16
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:30
-
10:16
-
09:39
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:18
-
08:34
-
08:05
-
07:53