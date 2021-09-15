Фанаты «Спартака» ответили оскорбительным баннером на перфоманс от «Легии»

Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительный баннер на фоне перфоманса от «Легии» перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы. Соответствующая фотография появилась в телеграм-канале «OFNEWS / Новости Околофутбола».

Напомним, ранее «Легия» разместила рекламные баннеры на нескольких торговых центрах Москвы. «Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – написали представители «Легии».



В 2011 году «Спартак» проиграл «Легии» в квалификации Лиги Европы. В Польше команды сыграли вничью 2:2, а в России красно-белые проиграли со счетом 2:3 и покинули турнир.



Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.