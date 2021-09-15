«Спартак» — «Легия»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 17:30

Сегодня, 15 сентября, в 17:30 по московскому времени московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в первом матче группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча квартета C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Встречу группового этапа обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Видеоассистенты главного арбитра: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).

В группе C, помимо «Спартака» и «Легии», также сыграют итальянским «Наполи» и английским «Лестером».