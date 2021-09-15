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Владислав Радимов: боже, «Спартак» храни, дай ему силы

Владислав Радимов: боже, «Спартак» храни, дай ему силы
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы. «Спартак» уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время.

«Боже, «Спартак» храни, дай ему силы… Мяч забил Кастрати», — написал Радимов в своём «твиттере».

Также Радимов обратился к известному болельщику «Спартака», бывшему теннисисту Евгению Кафельникову.

«Ломовицкому поднимите з/п после сегодняшнего матча», — написал Радимов.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала шесть очков в пяти играх первенства.

Напомним, в группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер». Эти команды свой матч проведут сегодня, 15 сентября.

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