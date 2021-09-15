Илья Геркус эмоционально отреагировал на поражение «Спартака» от «Легии»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы. Московский клуб уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время. Это пятое поражение команды подряд в еврокубках.
Ранее в играх третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» «Спартак» потерпел два поражения (0:2, 0:2). В сезоне-2019/20 московский клуб дважды проиграл «Браге» (0:1, 1:2) в Лиге Европы.
«М-да… Бедные болельщики «Спартака». Это уже как-то чересчур. Неправильно это всё», — написал Геркус в своём «твиттере».
Отметим, что в текущем сезоне «Спартак» проиграл 4 из 6 домашних матчей. Команда под руководством Руя Витории потерпела поражения от «Бенфики», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и «Легии».
- 15 сентября 2021
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:55
-
19:55
-
19:46
-
19:43
-
19:38
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:14
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:54
-
18:49