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Илья Геркус эмоционально отреагировал на поражение «Спартака» от «Легии»

Илья Геркус эмоционально отреагировал на поражение «Спартака» от «Легии»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы. Московский клуб уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время. Это пятое поражение команды подряд в еврокубках.

Ранее в играх третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» «Спартак» потерпел два поражения (0:2, 0:2). В сезоне-2019/20 московский клуб дважды проиграл «Браге» (0:1, 1:2) в Лиге Европы.

«М-да… Бедные болельщики «Спартака». Это уже как-то чересчур. Неправильно это всё», — написал Геркус в своём «твиттере».

Отметим, что в текущем сезоне «Спартак» проиграл 4 из 6 домашних матчей. Команда под руководством Руя Витории потерпела поражения от «Бенфики», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и «Легии».

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