Станислав Черчесов: для «Спартака» ещё ничего не потеряно

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы. «Спартак» уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время.
«Вчера у меня состоялась тёплая встреча с владельцем польской «Легии» Дариушем Миодуски и главным тренером Чеславом Михневичем. Мы говорили на многие темы, но не касались предстоящей игры. Благодарю коллег за внимание и за подаренную мне персональную клубную футболку.
Сегодня с интересом посмотрел на стадионе в Тушино матч между «Спартаком» и «Легией». Игра получилась напряжённой, что не удивительно – для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня. В результате в концовке встречи одна из контратак «Легии», которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается «Спартака», то у него ещё ничего не потеряно. Понятно, что впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение. А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет больше, то шансы на положительный результат увеличатся», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 сентября 2021
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