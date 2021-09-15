Рассказов: если болельщики хотят встретиться, то они прекрасно знают, как это сделать

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал поражение в матче с «Легией».
«Можно ли сказать, что у «Спартака» нет шансов на выход в плей-офф Лиги Европы? Соперники, конечно, сильные… Сегодня мы должны были набирать очки. Повторюсь, в футболе возможно всё. Выходить на поле и думать, что всё кончено и мы будем бороться лишь за Лигу конференций — это неправильно. Это не соответствует амбициям спортсменов. В таком случае вообще нет смысла выходить на поле. Впереди интересные матчи, к которым мы будем готовиться, а главное — пытаться их выиграть.
С командой во второй половине второго тайма ничего не произошло: были как ошибки, так и моменты, которые мы могли использовать. Не почувствовал, что команда остановилась после 60-й минуты. Повторюсь, что моя ошибка решила исход матча.
Что касается выкриков болельщиков, трибуны могут высказывать своё мнение — это нормально. Наша задача — выходить на поле, тренироваться и играть. Если болельщики хотят встретиться, то они прекрасно знают, как можно это сделать. Это вопрос не ко мне. Да, проблема есть — это плохие результаты.
Завтра будем разговаривать с главным тренером, разбирать игру.
Удивила ли «Легия»? Она выиграла. У нас было больше моментов, но, к сожалению, не получилось победить. После пропущенного мяча исправить ситуацию времени практически не было: осталось две-три минуты.
Что касается слов Гатагова о «лёгких сборах», это высказывание постороннего человека, которого нет в клубе. Сборы были отличные — всё хорошо.
Что с Зобниным? У него небольшие проблемы. Завтра съездит на МРТ — узнаем. Мы почти не общались: лишь спросил, нормально ли всё», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 15 сентября 2021
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