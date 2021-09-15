Гацкан объяснил, почему «Шериф» набрал три очка, а российские клубы — ни одного

Экс-футболист сборной Молдавии и «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

«Не думаю, что жизнь «Шерифа» деньги изменят очень сильно. Клуб себя очень хорошо чувствовал, там с финансами вопросов не возникало. Президент «Шерифа» Виктор Гушан очень хороший бизнесмен, зарабатывает много денег и много тратит на футбол. Поэтому проблем с финансами не было и, наверное, не будет. Возможно, эти результаты — стимул продолжать инвестировать, побольше в молодежь, растить местных ребят, и ставить перед собой новые цели.

Почему российские клубы в двух первых еврокубковых матчах не набрали ни одного очка, а «Шериф» — сразу три? Думаю, вы знаете ответ. И все об этом говорят. В России лимит на легионеров, поэтому не играют сильнейшие. Если бы была конкуренция, тогда можно было бы о чем-то говорить. Как в Англии — в «Ливерпуле», в «Манчестере» выходят один-два англичанина, а иногда ни одного. Поэтому они развивают академии и инвестируют туда большие деньги», — цитирует Гацкана «Рейтинг Букмекеров».