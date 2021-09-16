Червиченко: какие могут быть претензии к Витории? Ему самому, что ли, на поле выходить?

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией» (0:1).



«Проблема в том, что у красно-белых слабый состав. Мало того, что никак не усилили состав после прошлого сезона, так ещё и функциональная готовность некоторых игроков просто ниже среднего. Соболев и Ларссон забивали в том году, почему не забивают в этом? Промес куплен за безумные деньги, получает дикие деньги, но забил только один мяч в сезоне. Что это такое? Какие тут могут быть претензии к Рую Витории… Ему самому, что ли, на поле выходить? Ему даже на замену некого выпустить. По Рассказову видно, что парень отработал неплохо, сражался, бился, но наступает 75-я минута, становится видно, что он подсаживается. Но его даже поменять некем! В этом вся проблема. Вышел Хендрикс вместо Зобнина, и сердце замирало. Слава богу не ошибся, но не ударил, когда мог. Теперь непонятно, умеет он бить по воротам или нет? Два раза пытался, но такие плюшки летели, что в молодёжных и детских командах люди сильнее бьют по воротам.



«Спартаку» надо реабилитироваться, но армейцы сейчас тоже в таком положении. У ЦСКА команда тоже находится в полуразобранном положении, ходят постоянные разговоры о Березуцком. У армейцев был отдых, а «Спартак» сейчас в отвратительном настроении, да и после матча с «Легией» остаётся четыре дня на восстановление. У ЦСКА есть целая неделя, чтобы подготовиться к дерби. Мы видим, что «Спартаку» хватает 70-75 минут. Но так было в сегодняшнем матче, а в дерби силы, запал и скоростные качества могут закончиться и пораньше», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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