Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Баварии»: Горецка — идеальный игрок для нашего клуба

Президент «Баварии»: Горецка — идеальный игрок для нашего клуба
Комментарии

Президент футбольного клуба «Бавария» Герберт Хайнер прокомментировал пролонгацию контракта с полузащитником мюнхенцев Леоном Горецкой.

«Леон Горецка — идеальный игрок для «Баварии» по множеству причин. С одной стороны, его футбольные качества ценятся во всей Европе. С другой стороны, он ярко проявляет себя как личность за пределами игрового поля. Горецка является лидером общественного мнения на футбольном поле и за его пределами — именно это руководство и хочет видеть в «Баварии», — приводит слова Хайнера официальный сайт «Баварии».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Бавария» продлила контракт с полузащитником сборной Германии Леоном Горецкой. Новое соглашение сторон рассчитано до 2026 года.

Новость по теме
Горецка прокомментировал пролонгацию контракта с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021