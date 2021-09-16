Президент «Баварии»: Горецка — идеальный игрок для нашего клуба

Президент футбольного клуба «Бавария» Герберт Хайнер прокомментировал пролонгацию контракта с полузащитником мюнхенцев Леоном Горецкой.

«Леон Горецка — идеальный игрок для «Баварии» по множеству причин. С одной стороны, его футбольные качества ценятся во всей Европе. С другой стороны, он ярко проявляет себя как личность за пределами игрового поля. Горецка является лидером общественного мнения на футбольном поле и за его пределами — именно это руководство и хочет видеть в «Баварии», — приводит слова Хайнера официальный сайт «Баварии».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Бавария» продлила контракт с полузащитником сборной Германии Леоном Горецкой. Новое соглашение сторон рассчитано до 2026 года.