Криштиану Роналду сменил место жительства из-за овец

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его семья были вынуждены сменить место жительства. После возвращения в английский клуб португалец с подругой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми поселился в особняке стоимостью € 7 млн. Однако футболисту и его семье не давал спать шум от овец, которых немало в этой части страны, поэтому они решили переехать, сообщает Mirror. Роналду также выразил обеспокоенность системой безопасности в доме.
Семья перебралась в особняк стоимостью вдвое дешевле в Чешире. В доме имеются бассейн, гараж на четыре автомобиля и мини-кинотеатр.
Роналду отметился дублем в первом же матче за «МЮ» после возвращения. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-м туре английской Премьер-лиги победила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
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