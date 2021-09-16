Кубковый матч в Ставрополе смогут посетить 300 болельщиков московского «Динамо»

Матч Кубка России между ставропольским и московским «Динамо» смогут посетить до 3 тыс. человек. Согласно регламенту турнира, квота входных билетов для болельщиков гостей устанавливается в размере 10% от билетной программы матча. Таким образом, поддержать московское «Динамо» на стадионе сможет не более 300 человек, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Необходимо соблюдать социальную дистанцию при нахождении на территории стадиона и на трибунах, занимать место согласно билету. Ношение масок и перчаток также является обязательным условием. Зрители, отказывающиеся соблюдать данные требования, не будут допущены на стадион или могут быть выведены с трибун.

Матч элитного группового раунда Кубка России между ставропольским и московским «Динамо» состоится 22 сентября. Старт встречи – в 18:00 мск.