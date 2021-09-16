«Ахмат» презентовал новые комплекты формы на сезон-2021/2022

«Ахмат» показал два новых комплекта формы, в которых команда будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Пресс-служба грозненского клуба разместила фотографии в своём «инстаграме».

Для «Ахмата» была изготовлена эксклюзивная форма, работа над которой велась несколько месяцев. Представлены два комплекта формы, которые выполнены с использованием клубных зелёно-белых цветов, а горизонтальные полосы придают футболкам особый колорит.

Дизайнеры при разработке горизонтальных полос вдохновились историческим наследием Чеченской Республики и клубным логотипом «Ахмата», разработанным преданным болельщиком клуба Исой Дашаевым в 2014 году. Грозненская команда всегда славилась своей открытостью к болельщикам и обратной связью с ними. На логотипе «Ахмата», помимо национального чеченского орнамента и футбольного мяча, находятся волны, которые в древние века наносились на родовые башни чеченцев. Этот знак в виде волны, будучи нанесен на башню, обозначал, что неподалёку расположен чистый родник, дарующий жизнь. И теперь этот знак в виде волны находится на горизонтальных полосах футболки грозненцев.