«Ахмат» презентовал новые комплекты формы на сезон-2021/2022

«Ахмат» показал два новых комплекта формы, в которых команда будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Пресс-служба грозненского клуба разместила фотографии в своём «инстаграме».
Для «Ахмата» была изготовлена эксклюзивная форма, работа над которой велась несколько месяцев. Представлены два комплекта формы, которые выполнены с использованием клубных зелёно-белых цветов, а горизонтальные полосы придают футболкам особый колорит.
Дизайнеры при разработке горизонтальных полос вдохновились историческим наследием Чеченской Республики и клубным логотипом «Ахмата», разработанным преданным болельщиком клуба Исой Дашаевым в 2014 году. Грозненская команда всегда славилась своей открытостью к болельщикам и обратной связью с ними. На логотипе «Ахмата», помимо национального чеченского орнамента и футбольного мяча, находятся волны, которые в древние века наносились на родовые башни чеченцев. Этот знак в виде волны, будучи нанесен на башню, обозначал, что неподалёку расположен чистый родник, дарующий жизнь. И теперь этот знак в виде волны находится на горизонтальных полосах футболки грозненцев.
- 16 сентября 2021
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