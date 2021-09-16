Форвард «Барселоны» Брейтуэйт успешно перенёс операцию на колене

Форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба. Операция прошла успешно, но сроки восстановления игрока пока не называются. По данным испанских СМИ, он может пропустить порядка четырёх месяцев.

На сайте «Барселоны» говорится, что после операции состояние игрока будет оценено повторно. После этого врачи смогут назвать сроки восстановления.

Примечательно, что «Барселона» потеряла сразу нескольких игроков группы атаки. В лазарете команды находятся Серхио Агуэро, Усман Дембеле и Ансумане Фати.

Основным нападающим команды в настоящее время является Мемфис Депай, перешедший в «Барселону» из «Лиона». Из-за травм каталонцы также подписали форварда Люка де Йонга.