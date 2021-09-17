Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 1-го тура группового этапа еврокубков. «Локомотив», сыграв вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы, исключил вариант, при котором Россию в таблице обошла бы Украина.
Российские клубы в матчах 1-го тура набрали лишь одно очко. Ранее «Спартак» на своём поле уступил польской «Легии» в Лиге Европы со счётом 0:1, а «Зенит» потерпел поражение в гостевом матче Лиги чемпионов с «Челси» с тем же счётом (0:1).
Украинские клубы в 1-м туре также набрали одно очко. Украине его принесло киевское «Динамо», сыгравшее в матче Лиги чемпионов вничью с «Бенфикой» (0:0). Донецкий «Шахтёр» в Лиге чемпионов уступил «Шерифу» (0:2), а «Заря» потерпела поражение в матче Лиги конференций с «Будё-Глимтом» (1:3).
9-е место в рейтинге УЕФА в настоящее время занимает Шотландия.
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