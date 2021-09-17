Защитник сборной Украины сломал кость черепа в матче Лиги Конференций
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Украинский защитник «Славии» Тарас Качараба получил серьёзную травму в матче Лиги конференций с «Унионом».
«У Тараса Качараба перелом скуловой дуги. Ожидается, что он пропустит, по крайней мере, 4-6 недель», — сообщается в официальном «твиттере» чешского клуба.
Футболист был заменён на 53-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Лацо Ткач.
Сам матч завершился победой «Славии» со счетом 3:1. В следующем туре Лиги Конференций «Славия» встретится с «Фейеноордом». Матч состоится 30 сентября, начало – 22:00 мск.
Качараба выступает за «Славию» с января 2021 года на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Словану» и рассчитан до 2022 года. В сентябре Качараба дебютировал за основную национальную сборную Украины.
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