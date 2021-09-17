Шварц: сейчас «Динамо» на том же уровне, что и «Майнц». Неплохо, но нужно двигаться дальше
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что команда находится на одном уровне с немецким «Майнцем».
«Сейчас мы на том же уровне, что и «Майнц». У нас есть представление о данных, которые мы хотим видеть по общему пробегу, спринтам и рывкам. Сейчас команда выполняет нужный объем, в том числе высокоскоростной работы.
Нужные показатели всё время меняются, потому что мы хотим развиваться. Данные должны подходить к текущей ситуации. То, что сейчас мы на уровне немецкого «Майнца» – это неплохо, но нужно двигаться дальше.
Плюс важна работа не только над общекомандными показателями, но и индивидуальными. От полученных данных мы распределяем нагрузку между игроками», — цитирует Шварца Sports.ru.
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