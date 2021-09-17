Дани Алвес может стать одноклубником Давида Луиса

Бразильский «Фламенго» интересуется защитником Дани Алвесом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере». По информации инсайдера, руководство клуба из Рио-де-Жанейро хочет видеть 38-летнего бразильца в своём составе.
Напомним, из-за пандемии коронавируса клуб сократил зарплату игроков, в том числе Алвеса. По соглашению между сторонами было оговорено, что сумма будет выплачена позже.
После Олимпийских игр в Токио (Япония) Дани Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились. Футболист отказался возвращаться в расположение команды, пока не получит обещанные деньги.
Напомним, в августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», по которому зарплата Алвеса составляла $ 280 000 в месяц. Контракт 38-летнего бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.
- 17 сентября 2021
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