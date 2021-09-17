Игрок сборной Гибралтара рассказал, что Холанд не захотел меняться майками с его партнёром

Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч рассказал, что форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд проявил неуважение к его партнёру по команде.
«В марте, когда мы играли в Гибралтаре, наш капитан попросил у Холанда футболку. Норвегия выиграла со счётом 3:0, но Холанд не забил ни одного. Когда они оба закончили с интервью для телевидения, Рой сказал ему: «Мой маленький сын — твой огромный фанат. Не возражаешь, если мы поменяемся футболками?» Холанд просто посмотрел на него, рассмеялся и ушёл. Он может купить многое, но не может купить красивые поступки», — цитирует Стайча The Sun.
Напомним, в марте Гибралтар принимал Норвегию в рамках квалификации ЧМ-2022 и проиграл со счёом 0:3. После матча капитан сборной Гибралтара Рой Чиполина подошёл к Холанду и попросил футболку, но норвежец проигнорировал соперника.
- 17 сентября 2021
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