Игрок сборной Гибралтара рассказал, что Холанд не захотел меняться майками с его партнёром

Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч рассказал, что форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд проявил неуважение к его партнёру по команде.



«В марте, когда мы играли в Гибралтаре, наш капитан попросил у Холанда футболку. Норвегия выиграла со счётом 3:0, но Холанд не забил ни одного. Когда они оба закончили с интервью для телевидения, Рой сказал ему: «Мой маленький сын — твой огромный фанат. Не возражаешь, если мы поменяемся футболками?» Холанд просто посмотрел на него, рассмеялся и ушёл. Он может купить многое, но не может купить красивые поступки», — цитирует Стайча The Sun.

Напомним, в марте Гибралтар принимал Норвегию в рамках квалификации ЧМ-2022 и проиграл со счёом 0:3. После матча капитан сборной Гибралтара Рой Чиполина подошёл к Холанду и попросил футболку, но норвежец проигнорировал соперника.