Райола — о Доннарумме: уход из «Милана» — не предательство
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Мино Райола, агент вратаря «Пари-Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался по поводу ухода своего клиента из «Милана».
«Мне очень жаль из-за того, как с ним обошлись в «Милане». Он сделал выбор всей своей жизни, предательства не было. Он мог уехать 4 года назад, но не сделал этого. Был ли он близок к «Ювентусу»? Думаю, туринцы до сих пор очень жалеют, что не подписали его. И не только «Ювентус». В «ПСЖ» нет борьбы между ним и Навасом, потому что мой парень будет играть в основе», — цитирует Райолу Rai Sport.
Напомним, Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом».
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