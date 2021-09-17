Райола — о Доннарумме: уход из «Милана» — не предательство

Мино Райола, агент вратаря «Пари-Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался по поводу ухода своего клиента из «Милана».

«Мне очень жаль из-за того, как с ним обошлись в «Милане». Он сделал выбор всей своей жизни, предательства не было. Он мог уехать 4 года назад, но не сделал этого. Был ли он близок к «Ювентусу»? Думаю, туринцы до сих пор очень жалеют, что не подписали его. И не только «Ювентус». В «ПСЖ» нет борьбы между ним и Навасом, потому что мой парень будет играть в основе», — цитирует Райолу Rai Sport.

Напомним, Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом».