Нагельсман призвал модернизировать футбол и привёл в пример наушники в шлемах в НФЛ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о технологиях в футболе. Наставник мюнхенцев призвал модернизировать футбол. Он привёл в пример американский футбол, в котором в шлемы игроков встроены наушники для коммуникации с тренерами.

«В американском футболе далеко продвинулись в техническом плане. Квотербеки слышат тренеров с помощью наушников.

Но в нашем футболе слишком много традиционализма, мы не даём возможности для инноваций. Иногда мы упускаем эти возможности. Однако в будущем у нас появятся шансы сделать футбол более современным.

Сейчас общение тренеров с игроками ограничено. Но нам оно нужно. Мы хотим, чтобы в футболках игроков были какие-то устройства, чтобы с ними можно было связаться», — цитирует Нагельсмана Sport.de.