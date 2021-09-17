Нагельсман призвал модернизировать футбол и привёл в пример наушники в шлемах в НФЛ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о технологиях в футболе. Наставник мюнхенцев призвал модернизировать футбол. Он привёл в пример американский футбол, в котором в шлемы игроков встроены наушники для коммуникации с тренерами.
«В американском футболе далеко продвинулись в техническом плане. Квотербеки слышат тренеров с помощью наушников.
Но в нашем футболе слишком много традиционализма, мы не даём возможности для инноваций. Иногда мы упускаем эти возможности. Однако в будущем у нас появятся шансы сделать футбол более современным.
Сейчас общение тренеров с игроками ограничено. Но нам оно нужно. Мы хотим, чтобы в футболках игроков были какие-то устройства, чтобы с ними можно было связаться», — цитирует Нагельсмана Sport.de.
- 17 сентября 2021
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