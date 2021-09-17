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Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии, он ранее перенёс операцию

Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии, он ранее перенёс операцию
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Трёхкратный чемпион мира, легендарный бразильский нападающий Пеле был повторно переведён в отделение интенсивной терапии, сообщает ESPN. Текущее состояние 80-летнего экс-футболиста неизвестно.

Ранее Пеле сообщил, что перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

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