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«Герта» обыграла «Гройтер Фюрт» в матче с двумя автоголами

«Герта» обыграла «Гройтер Фюрт» в матче с двумя автоголами
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В Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершился матч 5-го тура Бундеслиги. «Герта» принимала «Гройтер Фюрт».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счет на 57-й минуте открыл Бранимир Хргота, который поразил собственные ворота и вывел гостей вперёд. Но уже через четыре минуты Юрген Эккеленкамп сравнял счёт, а на 79-й минуте уже Максимилиан Бауэр отметился автоголом, который стал решающим.

«Герта» одержала вторую победу в сезоне. Берлинцы набрали шесть очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. «Гройтер Фюрт», набрав одно очко в пяти турах, остался на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В следующем туре «Герта» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Гройтер Фюрт» будет принимать «Баварию».

Германия - Бундеслига. 5-й тур
17 сентября 2021, пятница. 21:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 1
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:1 Хргота – 57' (пен)   1:1 Эккеленкамп – 61'   2:1 Бауэр – 79' (автогол)
Комментарии
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