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Моуринью впервые в карьере стартовал в новом клубе с шести побед кряду

Моуринью впервые в карьере стартовал в новом клубе с шести побед кряду
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В четверг «Рома» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций на своём поле с разгромным счётом обыграла софийский ЦСКА — 5:1. Эта победа стала шестой в первых шести матчах для португальского специалиста Жозе Моуринью. Ранее тренеру не удавалось стартовать подобным образом ни в одном из своих восьми клубов.

«Я постоянно повторяю одно и то же. На днях я сказал, что пять побед подряд — это не то же самое, что 50. Теперь, когда мы достигли шести, я напомню вам, что это шесть побед, а не 60. И если мы достигнем семи, то я опять повторю то же самое. Нам нужно сохранять спокойствие», — приводит слова Моуринью Marca.

В Серии А «Рома», набрав 9 очков в первых трёх турах, делит первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Наполи» и «Миланом».

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