Трой Дини: я бы и лошадиное дерьмо съел, если бы увидел, что это делает Криштиану!

Нападающий «Бирмингема» Трой Дини отреагировал на рассказ вратаря «Манчестер Юнайтед» Ли Гранта о том, как Криштиану Роналду влияет на своих одноклубников. Голкипер привёл пример с рационом питания португальца, который употребляет только здоровую пищу.
«Я бы и лошадиное дерьмо съел, если бы увидел, что это делает Криштиану!», — приводит слова Дини Daily Mail.
Напомним, в первых двух матчах после возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду забил три мяча. Криштиану уже выступал за команду в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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