«Уфа» — «Химки»: Глушаков и Мирзов выйдут на поле в стартовом составе

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Уфа» — «Химки». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Химки».



Команды определились с составами:



«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.



Запасные: Кузнецов, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Саплинов, Милетич.



«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стойинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.



Запасные: Генералов, Сычёв, Набиуллин, Карпов, Давидян, Сабович, Долгов, Массуренко, Садыгов.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Денис Березнов (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Уфа» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) располагаются на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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