Дэвид Мойес: теперь цель «Вест Хэма» — Лига чемпионов

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес назвал главную цель команды на ближайший сезон. По мнению специалиста, «молотобойцы» могут навязать борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас лондонский клуб идёт на 8-й строчке, набрав восемь очков за четыре тура.

«Когда я только пришёл в команду, болельщики были терпеливы ко мне и всегда поддерживали. Сейчас они говорят, что видят на поле другую команду, а я вижу совершенно другую поддержку. Я вижу позитивную, жизнерадостную толпу. Выездная публика просто невероятна, и когда мы принимали «Лестер», на стадионе была просто потрясающая атмосфера.

Мы хотим бросить вызов топ-командам, готов сказать, что мы уже это сделали. У нас неплохо получается играть с лидерами чемпионата, особенно учитывая, что 18 месяцев назад нашей главной задачей было избежать вылета. Теперь же нам нужно двигаться дальше, и главной задачей становится Лига чемпионов», — приводит слова Мойеса Sky Sports.