Дэвид Мойес: теперь цель «Вест Хэма» — Лига чемпионов

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес назвал главную цель команды на ближайший сезон. По мнению специалиста, «молотобойцы» могут навязать борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас лондонский клуб идёт на 8-й строчке, набрав восемь очков за четыре тура.
«Когда я только пришёл в команду, болельщики были терпеливы ко мне и всегда поддерживали. Сейчас они говорят, что видят на поле другую команду, а я вижу совершенно другую поддержку. Я вижу позитивную, жизнерадостную толпу. Выездная публика просто невероятна, и когда мы принимали «Лестер», на стадионе была просто потрясающая атмосфера.
Мы хотим бросить вызов топ-командам, готов сказать, что мы уже это сделали. У нас неплохо получается играть с лидерами чемпионата, особенно учитывая, что 18 месяцев назад нашей главной задачей было избежать вылета. Теперь же нам нужно двигаться дальше, и главной задачей становится Лига чемпионов», — приводит слова Мойеса Sky Sports.
- 18 сентября 2021
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:38
-
13:31
-
13:30
-
13:07
-
12:52
-
12:44
-
12:29
-
12:13
-
12:12
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
11:01
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
08:48
-
07:54
-
07:24
-
07:03
-
06:50
-
06:29
-
05:24
-
05:03
-
04:43
-
03:43
-
03:15