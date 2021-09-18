Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Уфы»: у нас каждый раз команда преображается после перерыва. Это загадка

Главный тренер «Уфы»: у нас каждый раз команда преображается после перерыва. Это загадка
Комментарии

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ с «Химками». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу уфимцев.

«Я говорил, что игра будет боевая. К сожалению, снова долго входим в игру. Второй тайм порадовал обилием моментов и голов. Но в концовке нельзя так доводить. Нужно спокойно доводить до логического завершения. Где надо придержать мяч, мы торопимся, идём в атаку. Был момент, когда мы заработали штрафной около чужих ворот, быстро разыграли, потеря, встречная атака.

За счёт чего команда преобразилась после перерыва? Не знаю. У нас почему-то каждый раз команда преображается после перерыва. А до него не может выйти так, как она выходит после перерыва. Это большая загадка», — цитирует Стукалова «Матч ТВ».

Новость по теме
«Уфа» переиграла «Химки» благодаря дублю Гамида Агаларова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021