Главный тренер «Уфы»: у нас каждый раз команда преображается после перерыва. Это загадка
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ с «Химками». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу уфимцев.
«Я говорил, что игра будет боевая. К сожалению, снова долго входим в игру. Второй тайм порадовал обилием моментов и голов. Но в концовке нельзя так доводить. Нужно спокойно доводить до логического завершения. Где надо придержать мяч, мы торопимся, идём в атаку. Был момент, когда мы заработали штрафной около чужих ворот, быстро разыграли, потеря, встречная атака.
За счёт чего команда преобразилась после перерыва? Не знаю. У нас почему-то каждый раз команда преображается после перерыва. А до него не может выйти так, как она выходит после перерыва. Это большая загадка», — цитирует Стукалова «Матч ТВ».
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