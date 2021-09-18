Индзаги признался, что опасался за матч с «Болоньей», в котором «Интер» победил 6:1

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал уверенную победу своей команды в матче 4-го тура Серии А с «Болоньей». Матч закончился со счётом 6:1.
«Я опасался за матч с «Болоньей» после игры с «Реалом» в Лиге чемпионов. В том матче мы заслуживали большего. Были опасения. К счастью, ребята использовали правильный подход с самого начала.
Иногда нужно анализировать игру, не поглядывая на результат. Я поздравил ребят после матча с «Реалом». Но я им также сказал, что мы не имеем права упускать столько моментов», — цитирует Индзаги Football Italia.
«Интер» набрал 10 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Интер» сыграет в гостях с «Фиорентиной», а «Болонья» будет принимать «Дженоа».
- 18 сентября 2021
-
23:28
-
23:25
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:37
-
21:29
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:03
-
20:02
-
19:55
-
19:44