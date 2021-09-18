Индзаги признался, что опасался за матч с «Болоньей», в котором «Интер» победил 6:1

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал уверенную победу своей команды в матче 4-го тура Серии А с «Болоньей». Матч закончился со счётом 6:1.

«Я опасался за матч с «Болоньей» после игры с «Реалом» в Лиге чемпионов. В том матче мы заслуживали большего. Были опасения. К счастью, ребята использовали правильный подход с самого начала.

Иногда нужно анализировать игру, не поглядывая на результат. Я поздравил ребят после матча с «Реалом». Но я им также сказал, что мы не имеем права упускать столько моментов», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Интер» набрал 10 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Интер» сыграет в гостях с «Фиорентиной», а «Болонья» будет принимать «Дженоа».