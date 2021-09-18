Де Росси может сменить Михайловича в «Болонье» после 1:6 от «Интера»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть свой пост после разгрома в матче 4-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:6), сообщает Tuttomercatoweb.

На место серба претендует бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниеле Де Росси. Летом «Болонья» уже связывалась с ассистентом главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

Даниэле Де Росси — бывший капитан «Ромы», чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

В мае сообщалось, что Де Росси может стать помощником Жозе Моуринью в «Роме». В марте бывший итальянский футболист был назначен одним из ассистентов главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. После Евро-2020 Даниэле заявил, что покидает штаб сборной Италии.