Главный тренер «Валенсии» высказался о предстоящем матче с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас дал комментарий к предстоящему матчу 5-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».



«Мы сосредоточены на том, чтобы сыграть хорошо, сыграть в свою игру, используя свои сильные стороны как команды, так и отдельных игроков. Мы максимально уверены в себе, команда готова. В том, что игра команды пойдет, я не сомневаюсь, я вижу, что ребята хорошо работают, понимая, что это будет сложная игра.



Мы знаем о трудностях, связанных с этим матчем. «Реал»- соперник, который претендует на звание одного из лучших и выигрывает титулы, но команда готовилась к этому матчу так, как мы обычно это делаем. Мы уверены в ребятах, и я не сомневаюсь, что мы проведем хорошую игру.



Мы думаем только о ближайшей игре против мадридского «Реала». Из-за уровня соперника это более привлекательная или более особенная игра, но мы держимся на ногах. Все только начинается, мы уверены в себе. Результат может быть любым, но мы будем играть.



Мы не можем назвать этот матч самым важным, потому что сезон только начался. Мы не можем говорить об игре пятого тура как о самом важном матче ни для «Валенсии», ни для меня. Это гонка на длинную дистанцию, и наша цель — сыграть хорошую игру против большого соперника.



Мы абсолютно никого не боимся, но всех очень уважаем. Это касается не только «Реала». Мы с уважением относимся ко всем соперникам, и я говорю ребятам об этом каждый день. Мы уважаем всех соперников, но не боимся их, нет. Мы не можем бояться. Мы делаем то, что нам нравится больше всего. Мы занимаемся невероятным делом в клубе с великолепной фанатской базой. Мы будем находиться под защитой «Местальи».



Мы должны держаться на ногах. Мы рады старту, это забег на длинную дистанцию, и это не ускользнет от любого, кто работал в футболе. Нас не увлекает никакая эйфория. Я понимаю, что болельщики взволнованы. Мы просим у них поддержки на завтрашнюю игру и уверены, что они нам ее окажут, потому что «Месталья» — это сердце команды и клуба.

Не мне определять разногласия «Реала» и Анчелотти. Он тренер, который знает этот чемпионат, который уже тренировал «Реал». Они находятся в отличной форме, они обыграли «Интер» в Лиге чемпионов. Мадрид — соперник, к которому я отношусь с огромным уважением. Мы постараемся обыграть их и одержать победу. Это будет нелегко, потому что это нелегко для любого соперника. Именно поэтому они каждый год соревнуются за титулы», — цитирует Бордаласа Marca.

Сегодня, 19 сентября, в рамках 5-го тура испанской Примеры «Валенсия» дома сыграет с мадридским «Реалом». После четырёх сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 3-м месте с 10 очками в активе.