Сульшер: мы увидели в Санчо топ-футболиста атакующей линии на 10-15 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поддержал полузащитника «красных дьяволов» Джейдона Санчо.

«Джейдон станет сильнее, я уверен. Мы подписали его, потому что видели в нем топ-футболиста атакующей линии на 10-15 лет, и я всё ещё считаю так. Санчо — молодой парень, ему всего 21 год. Он ещё покажет прогресс», — приводит слова Сульшера журналист Фабрицио Романо.

Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года за € 85 млн. Англичанин принял участие в пяти матчах «красных дьяволов» и пока не отличился результативными действиями.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.