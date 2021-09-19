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Литвин делал предложение любимой, Дроздов руководил командой. «Амкал» — «Сахалинец»: фото

Литвин делал предложение любимой, Дроздов руководил командой. «Амкал» — «Сахалинец»: фото
Михаил Литвин
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18 сентября в Москве на стадионе «Сапсан Арена» в товарищеском шоу-матче «Сахалинец» обыграл «Амкал». В начале первого тайма единственный мяч в этой встрече забил Евгений Евгеньев. Во втором тайме в составе «Амкала» произошло удаление за фол последней надежды. На игре присутствовало больше трёх тысяч болельщиков.

«Сахалинец» выступает в дивизионе Москвы среди любительских футбольных клубов. Блогер Михаил Литвин — основатель команды. Главный тренер — экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов. За команду играет сын Сергея Игнашевича — Дмитрий. «Амкал» — любительская команда, состоящая из футбольных блогеров.

Лучшие кадры с матча «Сахалинец» — «Амкал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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