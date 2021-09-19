В «ПСЖ» опровергли информацию о том, что Месси получает € 30 млн в год

Спортивный директор «Пари-Сен-Жермен» Леонардо опроверг новость о том, что аргентинский нападающий парижского клуба Лионель Месси получает € 30 млн в год.

«Эти данные крайне далеки от реальности в плане как сроков, так и цифр. В контракте есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что названная сумма — это неправда», — приводит слова Леонардо L'Equipe.

Ранее сообщалось, что по контракту Месси в первый год заработает € 30 млн. В следующие два года зарплата Месси увеличится на € 10 млн благодаря бонусу за лояльность, который будет действовать, если аргентинец останется в «ПСЖ» на второй и третий сезоны.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контракт с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

В нынешнем сезоне аргентинец провёл за парижан два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.