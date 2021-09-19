«Ницца» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Ниццы» и «Монако» на матч 6-го тура французской Лиги 1.

«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Тодибо, Данте, Бард, Стенгс, Росарио, Лемина, Будауи, Дольберг, Гуири.

«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Энрике, Тчуамени, Дисаси, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты: Сириль Муньйе (Франция) и Мехди Рахмуни (Франция); Резервный арбитр: Абделатиф Херраджи (Франция)

Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Матч начнётся в 14:00.

На данный момент «Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала девять очков в четырёх матчах.

«Монако» располагается на 17-м месте. В пяти турах Лиги 1 подопечные Нико Ковача набрали 4 очка.