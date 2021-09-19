La Gazzetta dello Sport признала Миранчука одним из худших игроков матча с «Салернитаной»

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport признало российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука одним из худших игроков матча 4-го тура Серии А с «Салернитаной». Матч завершился победой бергамасков со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Аталанты» Дуван Сапата на 75-й минуте встречи.

Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, но был заменён в перерыве. Вместе с украинским хавбеком «Аталанты» Русланом Малиновским и хорватом Марио Пашаличем россиянин получил низший балл — 4,5.

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.