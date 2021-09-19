Клаттенбург: Клопп — блестящий тренер, но проигрывать не умеет

Известный британский арбитр Марк Клаттенбург рассказал о профессиональных отношениях с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Юрген Клопп — блестящий тренер, но не умеет проигрывать. Впервые я встретился с ним в апреле 2014 года. Его дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу» со счётом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

После игры я вышел из раздевалки, и Марсело с женой попросили меня сфотографироваться. Это была личная фотография на их телефоне, поэтому я сказал: «Да, конечно, без проблем».

Клопп прошёл мимо как раз в тот момент, когда делали снимок. «О, так вот почему нас победили, не так ли?» — сказал он. Это не было сказано дружелюбно или с юмором, это был язвительный комментарий.

«Вам повезло, что вы пропустили всего три гола», — ответил я ему. Тот факт, что мы были в Мадриде, вероятно, дал мне немного смелости, чтобы ответить.

Меня раздражало, когда тренера не принимали поражения. Клопп никогда не переносил проигрыши. Когда он выигрывал, то был счастлив, ему было весело. Когда дела шли не так, как ему хотелось, он начинал раздражаться.

Моя последняя игра с Клоппом была в январе 2017 года, когда «Ливерпуль» встретился с «Челси». Тренеры редко заходили ко мне в раздевалку для обмена бланками за час до начала матча. На этот раз пришли Клопп с Джорданом Хендерсоном. Это было странно, он стоял и смотрел на меня секунд 30. Я просто смотрел на него. Я видел, что Джордан подумал: «Что, чёрт возьми, происходит?.. Клопп ушёл, и всё, о чём я подумал, было: «Какой странный парень», — приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.