Варан: Криштиану — лучший пример профессиональной этики в мире

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о 36-летнем нападающем манкунианцев Криштиану Роналду. Француз играл с португальцем в мадридском «Реале» на протяжении семи лет.
«Я думаю, Криштиану — лучший пример профессиональной этики и менталитета победителя в мире.
Играя рядом с таким футболистом, ты становишься лучше день ото дня. Он играет на столь высоком уровне в таком возрасте только потому, что восхитительно работает. Я очень рад играть рядом с ним», — приводит слова Варана Sky Sports.
Напомним, Роналду отметился дублем в первом же матче за «МЮ» после возвращения. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-м туре английской Премьер-лиги победила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1. Также португалец отличился в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).
- 19 сентября 2021
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