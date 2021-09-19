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Варан: Криштиану — лучший пример профессиональной этики в мире

Варан: Криштиану — лучший пример профессиональной этики в мире
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о 36-летнем нападающем манкунианцев Криштиану Роналду. Француз играл с португальцем в мадридском «Реале» на протяжении семи лет.

«Я думаю, Криштиану — лучший пример профессиональной этики и менталитета победителя в мире.

Играя рядом с таким футболистом, ты становишься лучше день ото дня. Он играет на столь высоком уровне в таком возрасте только потому, что восхитительно работает. Я очень рад играть рядом с ним», — приводит слова Варана Sky Sports.

Напомним, Роналду отметился дублем в первом же матче за «МЮ» после возвращения. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-м туре английской Премьер-лиги победила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1. Также португалец отличился в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

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