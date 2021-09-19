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Куман: я хотел в «Барселону», но не ожидал таких проблем

Куман: я хотел в «Барселону», но не ожидал таких проблем
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал сложившуюся в каталонском клубе финансовую ситуацию.

«Не жалею, что пришёл в «Барселону». Сложившаяся ситуация сложна для меня, для клуба и для всех каталонцев. Нам многого не хватает. Мы хотим лучшего для команды.

Я хотел оказаться здесь, но не ожидал таких проблем. Особенно такой финансовой ситуации. Но я борюсь и хочу быть здесь. Хочу побеждать.

Все зависит от результата, но в команде произошли серьёзные изменения, были травмы, сейчас играет много молодёжи.

Значение имеют только победы, но не должно быть так, что перед матчем с «Баварией» мне приходится отвечать на вопросы о своём будущем. Не считаю, что это нормально. Давайте лучше тратить силы на другие вещи», — цитирует Кумана Marca.

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