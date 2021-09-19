Журналист: Федун обещал фанатам «Спартака», что в матчах с «Легией» и ЦСКА будет 6 очков

Журналист «Матч ТВ» Антон Анисимов накануне матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» рассказал об обещании, данном владельцем красно-белых Леонидом Федуном на встрече с болельщиками.



«После матча с «Химками» была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых абонементы в VIP-ложу. Мы 2,5 часа ждали Леонида Арнольдовича, чтобы узнать, что же там всё-таки происходило. Сначала машины подъехали к основному VIP-выходу, затем в последний момент их передвинули к другому, мы побежали туда. Первое, что мы кричали Леониду Федуну: «Почему вы прячетесь и слышите ли вы, что творится на трибунах?» Он сначала остановился, вроде как хотел что-то сказать, но затем сел в машину.



Я знаю на 99 процентов, что Леонид Федун точно слышит, что ему кричат на трибунах. Я работаю на трибуне с активными фанатами «Спартака», и что там только не кричат. Из цензурного: «Где ваши яйца? В руках у Заремы». И я точно знаю, что это всё обсуждалось на этой встрече. Я не могу рассказывать деталей, потому что это серьёзные вещи. Но знаю точно, что там, где сидит Федун, всё это прекрасно слышат.



И второе. Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своё обещание.



Что касается игроков, то атмосфера в команде не очень хорошая, как мне кажется со стороны. Отвечают на вопросы те, кому особых претензией не предъявишь, — Ещенко, Зобнин. Максименко после матча с «Легией» говорил, что с радостью бы что-то рассказал, но ему нечего сказать», — цитирует Анисимова «Матч ТВ».

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