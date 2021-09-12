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Федун провёл встречу с группой болельщиков «Спартака»

Федун провёл встречу с группой болельщиков «Спартака»
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Председатель совета директоров «Спартак» Леонид Федун встретился с группой болельщиков — владельцев абонементов в ложи «Открытие Арены». Встреча прошла после матча 7-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) по инициативе болельщиков, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

В разговоре, который длился больше часа и прошёл на стадионе после матча с «Химками», также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе спортивные, а также вопросы удобства и сервиса.

Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными.

«Спартак» набрал десять очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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