Федун провёл встречу с группой болельщиков «Спартака»

Председатель совета директоров «Спартак» Леонид Федун встретился с группой болельщиков — владельцев абонементов в ложи «Открытие Арены». Встреча прошла после матча 7-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) по инициативе болельщиков, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
В разговоре, который длился больше часа и прошёл на стадионе после матча с «Химками», также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе спортивные, а также вопросы удобства и сервиса.
Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными.
«Спартак» набрал десять очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 12 сентября 2021
-
15:25
-
15:19
-
15:06
-
14:50
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:53
-
13:41
-
13:30
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:41
-
11:26
-
11:23
-
11:08
-
11:01
-
10:51
-
10:51
-
10:38
-
10:31
-
10:02
-
10:02
-
09:46
-
09:34
-
09:30