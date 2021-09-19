«Динамо» на выезде с минимальным счётом обыграло «Сочи» благодаря голу Захаряна

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» с минимальным счётом в гостях переиграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт».

Единственный гол в матче забил 18-летний полузащитник бело-голубых Арсен Захарян на 13-й минуте, в роли ассистента выступил Себастьян Шиманьски. На 72-й минуте Никола Моро увеличил преимущество гостей, однако после вмешательства VAR гол был отменён.

После этой победы динамовцы вышли на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Сандро Шварца 16 очков. «Сочи» (15) опустился на третье место. В следующем туре «Динамо» на своём поле примет казанский «Рубин». Сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром».

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