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«Динамо» на выезде с минимальным счётом обыграло «Сочи» благодаря голу Захаряна

«Динамо» на выезде с минимальным счётом обыграло «Сочи» благодаря голу Захаряна
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В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» с минимальным счётом в гостях переиграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт».

Единственный гол в матче забил 18-летний полузащитник бело-голубых Арсен Захарян на 13-й минуте, в роли ассистента выступил Себастьян Шиманьски. На 72-й минуте Никола Моро увеличил преимущество гостей, однако после вмешательства VAR гол был отменён.

После этой победы динамовцы вышли на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Сандро Шварца 16 очков. «Сочи» (15) опустился на третье место. В следующем туре «Динамо» на своём поле примет казанский «Рубин». Сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром».

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Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Захарян – 12'
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