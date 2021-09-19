«ПСЖ» — «Лион»: Месси, Неймар и Мбаппе — в стартовом составе парижан

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Лиона» на матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022, который пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



«ПСЖ»: Доннарумма, Нуну Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Эррера, Гуйе, Месси, Неймар, Ди Мария, Мбаппе.



«Лион»: Лопеш, Гюсто, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Гимарайнс, Какере, Шакири, Пакета, Токо Экамби, Слимани.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Стина.



«ПСЖ» набрал 15 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с восемью набранными очками располагается на девятом месте. Действующим победителем чемпионата является «Лилль».