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Шварц объяснил замену Захаряна после первого тайма матча с «Сочи»

Шварц объяснил замену Захаряна после первого тайма матча с «Сочи»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру Вячеслава Грулёва и замену Арсена Захаряна в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Я доволен тем, как Грулёв проявил себя в матче. Он здорово проводил последние тренировочные недели, поэтому вышел с первых минут, а Тюкавин остался на скамейке запасных и со свежими силами вышел во втором тайме. Сегодня мы проявили волю к победе, чему я очень рад.

С чем связана замена Арсена Захаряна в перерыве? Мы не хотели рисковать здоровьем Арсена. У него был небольшой мышечный дискомфорт и, чтобы не усугублять его, решили провести замену», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» с минимальным счётом в гостях переиграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт».

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