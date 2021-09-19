Шварц объяснил замену Захаряна после первого тайма матча с «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру Вячеслава Грулёва и замену Арсена Захаряна в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).
«Я доволен тем, как Грулёв проявил себя в матче. Он здорово проводил последние тренировочные недели, поэтому вышел с первых минут, а Тюкавин остался на скамейке запасных и со свежими силами вышел во втором тайме. Сегодня мы проявили волю к победе, чему я очень рад.
С чем связана замена Арсена Захаряна в перерыве? Мы не хотели рисковать здоровьем Арсена. У него был небольшой мышечный дискомфорт и, чтобы не усугублять его, решили провести замену», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» с минимальным счётом в гостях переиграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт».
- 19 сентября 2021
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